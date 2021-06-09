Adana'da kaçak kazı yapan 6 zanlı suçüstü yakalandı
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Adana'da kaçak kazı yapan 6 zanlı suçüstü yakalandı

Adana'da kaçak kazı yapan 6 zanlı suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptığı ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Koyunevi Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yaptıkları sırada 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bölgede, iki yeraltı görüntüleme cihazı, tablet, sinyal gücü yüksek anten ve dedektör ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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