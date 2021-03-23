Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
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Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

23.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:11
Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Dolaplı Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında 6 şahıs dedektörler ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şahıslarla birlikte 3 adet metal dedektör, 3 adet kazma ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile malzemelere el konulurken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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