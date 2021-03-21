Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
21.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:46
??????? Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.
??????? Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dolaplı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında bir grubun dedektörlerle kazı yaptığını tespit etti.
Ekipler, kaçak kazı yaptığını belirlediği 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Bölgedeki aramalarda 3 dedektör ve 3 kazma ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun