Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

??????? Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dolaplı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında bir grubun dedektörlerle kazı yaptığını tespit etti.

Ekipler, kaçak kazı yaptığını belirlediği 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Bölgedeki aramalarda 3 dedektör ve 3 kazma ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun