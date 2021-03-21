Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
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Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

21.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:46
Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

??????? Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

??????? Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dolaplı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında bir grubun dedektörlerle kazı yaptığını tespit etti.

Ekipler, kaçak kazı yaptığını belirlediği 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Bölgedeki aramalarda 3 dedektör ve 3 kazma ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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