Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yassıçalı Mahallesi'ndeki bir tarlada define aramak için izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, şüpheliler A.M, T.M, S.K. ve R.K'yi suçüstü yakaladı.

Zanlıların kullandığı jeneratör, dedektör, kazma, kürek ve elektrikli kırıcı alete de el kondu.