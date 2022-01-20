Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yassıçalı Mahallesi'ndeki bir tarlada define aramak için izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, şüpheliler A.M, T.M, S.K. ve R.K'yi suçüstü yakaladı.

Zanlıların kullandığı jeneratör, dedektör, kazma, kürek ve elektrikli kırıcı alete de el kondu.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Kozan, Adana, Güncel, Haber

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