Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Karaisalı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karaisalı İlçesi Bolacalı Mahallesinde bazı şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye devriye ekipleri sevk edildi. Devriye ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişi dedektör ile define aradıkları sırada yakalandı.

Şüpheliler ile birlikte 1 adet dedektör, 1 adet dedektöre ait kamera cihazı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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