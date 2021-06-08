Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı ilçesi Hacılı Mahallesi'nde devriye sırasında ormanlık alanda park halindeki otomobilin durumundan şüphelendi.

Jandarma, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Bölgede, iki dedektör, iki kazma, kürek, dedektör başlığı ve aküsü ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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