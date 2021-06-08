Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Hacılı Mahallesinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir otomobilin ormanlık alana yakın mesafede park halinde olduğunun görülmesi üzerine, bölgede araştırma yapıldı. Ormanlık alan içerisinde 4 şahıs kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Şüpheliler ile birlikte 2 adet dedektör, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet dedektör başlığı, 1 adet dedektör aküsü ve 1 adet kulaklık ele geçirildi.
Gözaltın alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı