Adana'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamam Mahallesi'nde S.B ve M.B'nin evinde kaçak kazı yaptığı bilgisi alması üzerine arama yaptı.

Şüphelilerin evin oturma odası bölümünde yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur kazdığını tespit eden jandarma, odada kazma, murç ve büyük bir kaşık ele geçirdi.

Kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa