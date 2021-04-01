Adana'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
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Adana'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel
Adana'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamam Mahallesi'nde S.B ve M.B'nin evinde kaçak kazı yaptığı bilgisi alması üzerine arama yaptı.

Şüphelilerin evin oturma odası bölümünde yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur kazdığını tespit eden jandarma, odada kazma, murç ve büyük bir kaşık ele geçirdi.

Kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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