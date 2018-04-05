Adana'da Kaçak Kazı Operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazı yaptığı ileri sürülen, aralarında ev sahibi ve muhtarın da olduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, geçen ay bahçesinde yapılan kazıda Roma dönemine ait tarihi eserler bulunan Hamamköyü Mahallesi'ndeki Serkan ve Yasemin B'ye ait evde yine kazı yapıldığı ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, evin bahçesinde kazı yapan Bayram B, Didem Ç, Hüseyin A. ve Orhan K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelileri gözaltına alan ekipler, bilgisine başvurmak üzere ev sahibi Serkan B'yi de karakola götürdü.

Serkan B, evine gelen dört kişinin, Adana Müze Müdürlüğü yetkilisi olduklarını belirttiğini ve kendisinin bu yüzden kazıya izin verdiğini ileri sürdü.

Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak araştırma yapan ekipler, ev sahibi ile mahalle muhtarının da aralarında bulunduğu 12 kişiyi daha gözaltına aldı.

Sorguları tamamlanan zanlılardan 8'i salıverilirken, ev sahibi Serkan B. ile mahalle muhtarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.