Adana'da kaçak imalathaneye dönüştürülen evde 3 bin litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da kaçak imalathaneye dönüştürülen evde 3 bin litre sahte içki ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da kaçak imalathaneye dönüştürülen evde 3 bin litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da kaçak imalathaneye dönüştürülen evde 3 bin 90 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana'da kaçak imalathaneye dönüştürülen evde 3 bin 90 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen H.H. ve S.H'ye ait eve baskın yaptı.

Adreste 3 bin 90 litre sahte içki, içki üretiminde kullanılan 200 litrelik kazan ve damıtma düzeneği ele geçirildi.

Jandarma, H.H. ve S.H'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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