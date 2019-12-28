Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonu

28.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:13

Adana'da bir markette yapılan aramada yarım litrelik şişelerde 94 adet kaçak boğma rakı ile 550 paket sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gümrük kaçağı sigara ve boğma rakı satışı yaptığı tespit edilen Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir markette yapılan aramada 94 adet yarım litrelik şişelerde satışa hazır halde boğma rakı, 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli S.Ö isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA