Adana'da kaçak içki ve cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi
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Adana'da kaçak içki ve cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi

ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 100 bin lira olan 207 şişe kaçak içki ve bin 143 adet cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.

Adana'da kaçak içki ve cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi
23.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:49

ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 100 bin lira olan 207 şişe kaçak içki ve bin 143 adet cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmanın ardından Seyhan ilçesi Ali Dede Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, piyasa değeri 100 bin lira olan 207 şişe kaçak içki ve bin 143 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi F.T., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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