Adana'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adana'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste, 130 şişe kaçak içki ile sahte içki yapımında kullanılan 15 litre etil alkol, 110 dolum aparatlı boş şişe, 300 farklı markalarda boş viski şişesi, gıda boyası, 500 viski etiketi, 700 kapüşon, 1000 kapak ve 70 yabancı içki bandrolü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu