Adana'da kaçak içki operasyonu Adana'da piyasa değeri 315 bin lira olan bin 575 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da piyasa değeri 315 bin lira olan bin 575 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde kaçak içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı.

Polis adrese yaptığı baskında piyasa değeri 315 bin lira olan bin 575 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA