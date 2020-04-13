Adana'da kaçak içki operasyonu Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 400 bin lira olan 2 bin 335 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 400 bin lira olan 2 bin 335 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda adrese baskın yapan polisler piyasa değeri 400 bin lira olan 2 bin 335 litre kaçak içki ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A.A. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA