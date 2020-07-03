Adana'da kaçak elektronik sigara kiti satan 2 şüpheli yakalandı Adana'da kaçak olduğu tespit edilen 1050 elektronik sigara kiti ve 3 bin 371 puro ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da kaçak olduğu tespit edilen 1050 elektronik sigara kiti ve 3 bin 371 puro ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 iş yerine, kaçak ürün satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramada, 1050 elektronik sigara kiti ve 3 bin 371 puro ele geçirildi. Polis, kaçak ürünlerle ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaynak: AA