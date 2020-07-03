Adana'da kaçak elektronik sigara kiti satan 2 şüpheli yakalandı
Adana'da kaçak olduğu tespit edilen 1050 elektronik sigara kiti ve 3 bin 371 puro ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
03.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:43
Adana'da kaçak olduğu tespit edilen 1050 elektronik sigara kiti ve 3 bin 371 puro ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 iş yerine, kaçak ürün satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada, 1050 elektronik sigara kiti ve 3 bin 371 puro ele geçirildi.
Polis, kaçak ürünlerle ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA