Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu
Adana'da piyasa değeri 450 bin lira olan 111 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
11.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:04
Adana'da piyasa değeri 450 bin lira olan 111 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Polis uygulama esnasında şehirler arası yolcu otobüsünden şüphelenip durdurdu. Polis yolcuları indirip otobüste arama başlattı. Aramalarda otobüsün bagajından piyasa değeri 450 bin lira olan 111 adet cep telefonu çıktı.
Olayla ilgili 1 yolcu gözaltına alındı. - ADANA
Kaynak: İHA