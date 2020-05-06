Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
06.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:00

Adana'da madeni yağ geri dönüşüm fabrikasında piyasa değeri 400 bin lira olan, 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da madeni yağ geri dönüşüm fabrikasında piyasa değeri 400 bin lira olan, 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Adana Organize Sanayi Bölgesinde bir madeni yağ geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt üretildiği bilgisine ulaştı. Polis fabrikaya yaptığı baskında kaçak akaryakıt tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri 400 bin lira olan 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıta el konulurken, F.S. isimli şahıs gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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