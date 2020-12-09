Adana'da kaçak 60 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kaçak olduğu tespit edilen 60 kilogram tütün, 20 bin 540 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kaçak olduğu tespit edilen 60 kilogram tütün, 20 bin 540 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde yaptığı uygulamada, bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 60 kilogram tütün, 20 bin 540 makaron ele geçirildi.

Ekipler, araç sürücüsü ve yanındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt