Adana'da kaçak 46 bin makaron ele geçirildi
Adana'da gümrük kaçağı 46 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da gümrük kaçağı 46 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki bir iş yerine, kaçak makaron bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
İş yerinde kaçak olduğu tespit edilen 46 bin makaron ele geçirildi.
Ekipler, iş yeri sahibi O.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu