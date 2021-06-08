Kaçak 4 milyon 940 bin makaron ve 10 bin 500 litre akaryakıt yakalandı
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Kaçak 4 milyon 940 bin makaron ve 10 bin 500 litre akaryakıt yakalandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da gümrük kaçağı 4 milyon 940 bin makaron ve 10 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da gümrük kaçağı 4 milyon 940 bin makaron ve 10 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen iki kamyonu merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.

Arama yapılan araçların birinde kaçak 4 milyon 940 bin makaron, diğerinde 10 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

Polis, kaçak ürünlerle ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Kaçak 4 milyon 940 bin makaron ve 10 bin 500 litre akaryakıt yakalandı
Kaçak 4 milyon 940 bin makaron ve 10 bin 500 litre akaryakıt yakalandı
Kaçak 4 milyon 940 bin makaron ve 10 bin 500 litre akaryakıt yakalandı
Kaçak 4 milyon 940 bin makaron ve 10 bin 500 litre akaryakıt yakalandı
Kaçak 4 milyon 940 bin makaron ve 10 bin 500 litre akaryakıt yakalandı
Kaçak 4 milyon 940 bin makaron ve 10 bin 500 litre akaryakıt yakalandı
Kaçak 4 milyon 940 bin makaron ve 10 bin 500 litre akaryakıt yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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