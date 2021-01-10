Adana'da kaçak 2 milyon 740 bin makaron ele geçirildi
10.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:44
Adana'da baskın düzenlenen 3 depoda kaçak 2 milyon 740 bin makaron ele geçirildi.
Adana'da baskın düzenlenen 3 depoda kaçak 2 milyon 740 bin makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçesindeki 3 depoda kaçak ürün bulunduğunu belirledi.
Adreslere baskın düzenleyen ekipler, kaçak 2 milyon 740 bin makaron buldu.
Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun