Adana'da kaçak 2 milyon 740 bin makaron ele geçirildi
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Adana'da kaçak 2 milyon 740 bin makaron ele geçirildi

10.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:44
Adana'da kaçak 2 milyon 740 bin makaron ele geçirildi

Adana'da baskın düzenlenen 3 depoda kaçak 2 milyon 740 bin makaron ele geçirildi.

Adana'da baskın düzenlenen 3 depoda kaçak 2 milyon 740 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçesindeki 3 depoda kaçak ürün bulunduğunu belirledi.

Adreslere baskın düzenleyen ekipler, kaçak 2 milyon 740 bin makaron buldu.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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