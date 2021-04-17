Adana'da kaçak 1865 kilogram tütün ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirildi
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Adana'da kaçak 1865 kilogram tütün ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirildi

Adana'da kaçak 1865 kilogram tütün ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da gümrük kaçağı 1865 kilogram tütün ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 1865 kilogram tütün ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı tütün ve makaron satışı yapıldığı belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde, gümrük kaçağı 1865 kilogram tütün ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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