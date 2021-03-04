Adana'da kaçak 15 milyon 350 bin makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da kaçak 15 milyon 350 bin makaron ele geçirildi

04.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:10
Adana'da kaçak 15 milyon 350 bin makaron ele geçirildi

Adana'da iki depoda 15 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da iki depoda 15 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu ve Ulubatlı Hasan mahallelerindeki iki depoda kaçak sigara ürünü bulunduğunu belirledi.

Adreslere baskın düzenleyen ekipler, 15 milyon 350 bin kaçak makaron buldu.

Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Pervin Buldan Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Bülent Ersoy Sedat Kapurtu Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Mesut Özil Caner Erkin Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da kaçak 15 milyon 350 bin makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 10:10:35. #1.16#
title