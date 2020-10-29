Adana'da kaçak 116 cep telefonu ele geçirildi

Adana'da bir iş yeri ile otomobilde gümrük kaçağı 116 cep telefonu ele geçirildi, iki zanlı yakalandı.

Adana'da bir iş yeri ile otomobilde gümrük kaçağı 116 cep telefonu ele geçirildi, iki zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerini ve Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda şüphelendiği bir aracı durdurarak aradı.

Aramalarda gümrük kaçağı 116 cep telefonu ele geçirdi, iki zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun