Adana'da kaçak 116 cep telefonu ele geçirildi
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Adana'da kaçak 116 cep telefonu ele geçirildi

29.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:03

Adana'da bir iş yeri ile otomobilde gümrük kaçağı 116 cep telefonu ele geçirildi, iki zanlı yakalandı.

Adana'da bir iş yeri ile otomobilde gümrük kaçağı 116 cep telefonu ele geçirildi, iki zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerini ve Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda şüphelendiği bir aracı durdurarak aradı.

Aramalarda gümrük kaçağı 116 cep telefonu ele geçirdi, iki zanlı gözaltına alındı.

Adana'da kaçak 116 cep telefonu ele geçirildi
Adana'da kaçak 116 cep telefonu ele geçirildi
Adana'da kaçak 116 cep telefonu ele geçirildi
Adana'da kaçak 116 cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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