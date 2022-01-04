Adana'da kabloları çalan hırsız apartmanı elektriksiz bıraktı - Haberler
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Adana'da kabloları çalan hırsız apartmanı elektriksiz bıraktı

Adana'da kabloları çalan hırsız apartmanı elektriksiz bıraktı
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da elektrik panosundaki kabloları çalan hırsız, bir apartmanın elektriksiz kalmasına neden oldu.

ADANA (AA) - Adana'da elektrik panosundaki kabloları çalan hırsız, bir apartmanın elektriksiz kalmasına neden oldu.

Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanda elektriklerin kesildiğini fark eden vatandaşlar, çevredeki binaların lambaları ile sokak lambalarının yandığını fark edince panoları kontrol etmek için zemin kata indi.

Bu sırada bir kişinin apartman kapısından koşarak çıktığını fark eden vatandaşlar şüpheliyi kovaladı ancak yakalayamadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, trafodaki bazı kabloların çalındığını ve elektriklerin bu nedenle kesildiğini belirledi.

Polis, eşkal bilgilerini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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