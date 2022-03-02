Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Haberler

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Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

AA, İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kıvrıklı Mahallesi'nde bir GSM şirketine ait 200 metre internet kablosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla Mercimek Mahallesi'nde tarla kenarında çalınan kabloları eriten 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alındı.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Ceyhan, Adana, Güncel, Haberler

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