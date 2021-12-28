Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Çukurova ilçesi Fadıl Mahallesi yolunda devriye gezen jandarma ekipleri, ormanlık alandaki su deposu çevresinden sesler gelmesi üzerine araştırma yaptı.

Bu sırada bir kişinin motosikletle kaçtığı gören ekipler, takip sonucu isminin M.K olduğunu belirlediği kişiyi yakaladı.

Motosikletin yaklaşık 3 ay önce Mersin'in Tarsus ilçesinden çalındığını tespit ekipler, motosiklette yaptıkları aramada çekiç, pense ve bıçak buldu.

M.K'nın verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturmayı sürdüren ekipler, arkadaşı M.K ile bakır kablo hırsızlığı yapmak üzere geldiklerini, bu kişinin de ormanlık alana yaya olarak kaçtığını tespit etti.

Kaçan diğer zanlı M.K da yapılan takip sonucu Söğütlü Mahallesi yol ayrımında yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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