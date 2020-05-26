Adana'da kablo hırsızlığı iddiası Adana'da elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen iki zanlıdan biri gözaltına alındı.

Adana'da elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen iki zanlıdan biri gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir elektrik trafosuna, hırsızlık amacıyla otomobil ve bisikletle iki şüphelinin geldiği ihbarını aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, bisikletle olay yerinden kaçmaya çalışan zanlılardan birini kovalamaca sonucu yakaladı. Diğer zanlı ise plakasız araçla olay yerinden kaçtı. Kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA