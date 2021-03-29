Adana'da kablo çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Adana'da kablo çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Adana'da kablo çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, Camuzağılı Mahallesi'nde kablo hırsızlığı yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini ve adresini belirleyen jandarma, düzenlediği operasyonla 3 kişiyi yakaladı.

Zanlıların kabloları sanayide faaliyet gösteren bir firmaya sattıkları belirlenirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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