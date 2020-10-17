Adana'da jeotermal saha ihale edilecek

Adana'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

Adana'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Kozan ilçesinde 2 bin 400 hektar alana sahip jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Muhammen bedeli 51 bin 317 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel