Adana'da Jant Hırsızlığı Kamerada

Seyhan ilçesinde bir oto kiralama dükkanının deposundaki jant hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.



Alınan bilgiye göre, İbo Osman Caddesi üzerinde bulunan Mevlüt Değneli'ye ait oto kiralama dükkanının depo bölümünden iki adet jant çalındı.



Durumu fark eden işletme sahibi Değneli, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri inceledi.



Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, zanlının üç tekerlekli tablayla işletmenin önüne geldiği, etrafı gözledikten sonra deponun kapı kilidini kırdığı görülüyor.



Ardından depoya girerek 2 adet jantı içeriden alan zanlı, önce kapının önüne bırakıp çıkıyor tekrar depoya gelerek jantları alıp bölgeden uzaklaşıyor.



Güvenlik kamerası görüntülerini polise veren işletme sahibi Değneli, zanlıdan şikayetçi oldu.



Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.