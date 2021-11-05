Adana'da jandarmanın denetimlerinde 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
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Adana'da jandarmanın denetimlerinde 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Adana'da jandarmanın denetimlerinde 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerinin denetimlerinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerinin denetimlerinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Yüreğir İlçesi Çelemli Mahallesi'ndeki özel madencilik sahasına şüpheli bir kamyonetin girdiğini tespit eden ekipler, çalışma başlattı.

Sahadan çaldıkları 960 kilogram demiri kamyonete yüklerken yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Jandarmanın, Ceyhan İlçesi Kurtkulağı Mahallesi'ndeki devriyesi sırasında da Kur'an-ı Kerim kursu verilen binaya girerek klimayı sökmeye çalıştıkları görülen 2 kişi yakalandı.

Kozan ilçesi Faydalı Mahallesi'nde çalınan H.Ç'ye ait traktörle ilgili de çalışma yapan ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı. Bulunan traktör, sahibine teslim edildi.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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