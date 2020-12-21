Adana'da jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

21.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:54
Adana'da jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

Adana'da jandarma ekiplerince, öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Adana'da jandarma ekiplerince, öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik personeli, sorumluluk bölgelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul yöneticileriyle koordineli olarak sanal ortamda trafik güvenliği eğitimi verdi.

Ekipler, bu kapsamda 41 okuldaki 579 öğrenciye ulaşarak yolun karşısına geçiş, trafik ışıklarında bekleme, emniyet kemerinin önemi, araçların ve yayaların öncelikleri konularında bilgilendirmede bulundu.

Ayrıca, trafik denetimleri sırasında ve sokaklarda karşılaşılan öğrencilere de trafik güvenliğiyle ilgili Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen boyama kitapları hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ziya Selçuk Engin Altay İsmail Demir Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Gökhan Töre Çağdaş Atan Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk İngiltere Gaziantep Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:54:33. #1.14#
title