Adana'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması - Haberler
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Adana'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Adana'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında kaçak ürünler ve uyuşturucu ele geçirildi.

ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında kaçak ürünler ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 07-09 Ocak'ta Sarıçam, Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, kaçak 20 gram kaçak tütün, 80 litre alkol, 24 karton ve 1616 paket sigara ile 16 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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