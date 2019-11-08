Adana'da jandarma timi "Ata'ya saygı" için daldı

Adana'da jandarma timi "Ata'ya saygı" için daldı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde "Ata'ya saygı dalışı" yapıldı.

08.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:44
Adana'da jandarma timi

'nın ilçesinde "Ata'ya saygı dalışı" yapıldı.

Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Adana İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından Yumurtalık'ta, Gazi 'ün vefatının 81'inci yıl dönümü münasebetiyle Ata'ya saygı dalışı gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Tim, denizin altında Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağı açtı.

Kaynak: AA
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