Adana'da jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
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Adana'da jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Adana'da jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem bıraktı.

Adana'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Jandarma ekiplerince kent genelinde birçok farklı noktaya mama, yem ve su konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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