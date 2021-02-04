Son dakika haber: Jandarma, hareket halindeki kamyonetin el frenini çekerek kazaya karışmasını engelledi
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Son dakika haber: Jandarma, hareket halindeki kamyonetin el frenini çekerek kazaya karışmasını engelledi

04.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:27

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da devriye görevi yapan jandarma ekibi, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden kamyoneti kazaya karışmadan durdurdu.

Adana'da devriye görevi yapan jandarma ekibi, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden kamyoneti kazaya karışmadan durdurdu.

Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada sürücüsü içinde bulunmayan ve kapısı açık olan kamyonetin hareket ettiğini gördü.

İçinde bir kişinin oturduğu hareket halindeki kamyonete binen jandarma, el frenini çekerek aracı kazaya karışmadan durdurdu.

Jandarmanın çabası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber: Jandarma, hareket halindeki kamyonetin el frenini çekerek kazaya karışmasını engelledi
Son dakika haber: Jandarma, hareket halindeki kamyonetin el frenini çekerek kazaya karışmasını engelledi
Son dakika haber: Jandarma, hareket halindeki kamyonetin el frenini çekerek kazaya karışmasını engelledi
Son dakika haber: Jandarma, hareket halindeki kamyonetin el frenini çekerek kazaya karışmasını engelledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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