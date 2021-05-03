Adana'da jandarma ekiplerinin geçen ay gerçekleştirdiği denetimlerde aranan 472 zanlı yakalandı
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Adana'da jandarma ekiplerinin geçen ay gerçekleştirdiği denetimlerde aranan 472 zanlı yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerinin geçen ay gerçekleştirdiği denetimlerde aranan 472 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da, jandarma ekiplerinin nisan ayında gerçekleştirdiği denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 472 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, jandarma ekiplerinin nisan ayında gerçekleştirdiği denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 472 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla nisan ayında çok sayıda ekiple çalışma yürütüldü.

Ekipler, asayiş uygulamalarında 112 bin 657 kişinin kimliklerini sorguladı. Uygulamada çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 472 zanlı yakalandı.

Uyuşturucu operasyonlarında da 1 kilo 409 gram esrar, 10 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu, 335 kök Hint keneviri, 370 gram kenevir tohumu, 13 uyuşturucu hap ele geçirildi, 87 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda da 2 bin 772 litre sahte içki, gümrük kaçağı 10 araç lastiği, 480 kilogram tütün, 9 bin 630 makaron, 166 paket pipo tütünü ile 5 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi, 4 zanlıya 9 bin 844 lira ceza uyguladı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde de 109 bin 697 araç kontrol edildi, 1875 sürücüye cezai işlem yapıldı, 532 araç trafikten men edildi.

Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirlere uymayan 437 kişiye ise toplam 600 bin 681 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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