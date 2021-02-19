Adana'da jandarma denetimlerinde 2 kilogram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı
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Adana'da jandarma denetimlerinde 2 kilogram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı

19.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:04
Adana'da jandarma denetimlerinde 2 kilogram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 2 kilogram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ve kaçak ürün ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 2 kilogram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ve kaçak ürün ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesine yönelik Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan ilçesi yakınında 18-19 Şubat'ta "Huzur-Güven Uygulaması" yapıldı.

Ekipler, bu kapsamda durdurdukları bir yolcu otobüsünde yolculardan İ.Ö'nün oturduğu koltukta uyuşturucu tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine yaptıkları incelemede yaklaşık 2 kilogram esrar buldu.

Öte yandan, şüpheli görülerek durdurulan iki araçta yapılan aramalarda M.A.Y'nin üzerinde 5 gram esrar, E.K'nin çantasında ise gümrük kaçağı 92 paket sigara, 6 puro ve 30 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ve kaçak ürünlerle ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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