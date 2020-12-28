Adana'da jandarma 5 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakaladı
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Adana'da jandarma 5 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakaladı

28.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:46
Adana'da jandarma 5 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakaladı

Adana'da 5 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Adana'da 5 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma ekiplerince Karaisalı ilçesi Hacılı, Körüklü, Eğlence Mahalleleri ile Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesinde değişik tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili araştırma yapıldı. Yapılan geniş çaplı araştırmada hırsızlık olaylarını G.A. ve S.A. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği, otomobil ile hırsızlık olaylarının meydana geldiği tarihlerde Karaisalı ilçesine giriş-çıkış yaptıkları ve Sarıçam ilçesinde ikamet ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin tespit edilen ikamet adreslerinde adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi. Malzemeler müşteki B.B. isimli şahsa gösterildiğinde kendisinin olduğunu söyledi.

Yapılan çalışma ile Karaisalı ilçesinde meydana gelen 4 hırsızlık olayı ile Sarıçam ilçesinde meydana gelen 1 otomobilden hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Şüpheli G.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken S.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ADANA

Adana'da jandarma 5 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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