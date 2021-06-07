Adana'da izinsiz define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Adana'da izinsiz define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı

Adana'da izinsiz define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde izinsiz define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde izinsiz define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karahamzalı Mahallesinde, bir otomobilin ormanlık alana yakın mesafede park halinde olduğunun görülmesi üzerine, bölgede araştırma yapıldı. Ormanlık alan içerisinde Ü.K. ve A.E. isimli şahıslar, dedektörle izinsiz define araması yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin define aramada kullandığı 3 adet dedektör, 2 adet çapa ve 50 adet pil ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler ise Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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