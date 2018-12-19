Adana'da İYİ Parti İlçe Binasına Silahlı Saldırı Düzenlendi
Adana'da İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı'na dün gece geç saatlerde silahlı saldırı gerçekleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri ilçe binasında inceleme yaptı.
Adana'da İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı'na dün gece geç saatlerde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
İddiaya göre, Sarıçam İlçesi Şahintepe Mahallesi'nde bulunan ilçe başkanlığına sabah saatlerinde gelen partililer camda ve duvarda kurşun izlerine rastladı.
SALDIRI GECE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri ilçe binasında inceleme yaptı. Ekipler camda 1, duvarda ise 2 tabanca mermisi izine rastladı. Saldırının gece geç saatte yapıldığını saptayan ekipler ayrıca, refüjde de 3 boş kovan buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Saldırının faillerini bulmak için bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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