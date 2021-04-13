Adana'da itfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı
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Adana'da itfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da itfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı

Adana Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye erleri, hazırladıkları kahvaltı ile ilk sahurlarını mesaide yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye erleri, hazırladıkları kahvaltı ile ilk sahurlarını mesaide yaptı.

Yangın, sel ve çığ gibi doğal afetlerin yanı sıra trafik kazalarında da görev alan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, ilk sahur için İtfaiye Daire Başkanlığındaki istasyonda hazırlık yaptı.

İstasyonda, 24 saat görev başında bekleyen itfaiyeciler, sahur için mutfağa girerek çay demleyip kahvaltılıkları yemek masasına servis etti.

Pidelerin getirilmesinin ardından masaya oturan itfaiye erleri, dua eşliğinde sahurlarını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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