Adana'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları İncirlik Üssü önünde protesto edildi
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Adana'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları İncirlik Üssü önünde protesto edildi

Adana'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları İncirlik Üssü önünde protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına karşı İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı önünde protesto düzenlendi.

Adana'da, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına karşı İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı önünde protesto düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde bir araya gelen 27 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırıları protesto etmek için Asri Mezarlık önünde toplandı.

Buradan araç konvoyu ile İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı önüne giden grup, İsrail aleyhine sloganlar attı, Filistin bayrakları açtı.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, burada yaptığı konuşmada, Filistin'in İslam dünyası açısından önemini anlattı.

Filistin için mücadeleden hiç vazgeçmeyeceklerini belirten Turhan, "Eğer Filistin'de hiçbir Müslüman kalmasa, İslam dünyasında, Türkiye'de, Azerbaycan'da, İstanbul'da hiçbir kardeşimiz kalmasa bile Allah'ın izniyle nasıl Kabe'yi yok etmek için giden filleri Rabbimiz ebabil kuşları aracılığıyla yok ettiyse, Filistin coğrafyasındaki dünyanın en büyük terörist gurubu olan İsrail'i de yok edecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İsrail'in saldırılarında şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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