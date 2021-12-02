Adana'da iş yerlerinden hırsızlık şüphelileri, operasyonla yakalandı - Haberler
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Adana'da iş yerlerinden hırsızlık şüphelileri, operasyonla yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel
Adana'da iş yerlerinden hırsızlık şüphelileri, operasyonla yakalandı

ADANA'nın Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki iş yerlerinden bilgisayar ve dinamo motoru, otomobillerden de teyp ve hoparlör çalan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

SARIÇAM, ADANA (DHA) - ADANA'nın Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki iş yerlerinden bilgisayar ve dinamo motoru, otomobillerden de teyp ve hoparlör çalan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişiyi tespit etti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, Seyhan ilçesindeki iş yerinden piyasa değeri 15 bin lira olan 2 orijinal kablosuz kulaklık, matkap, 2 hoparlör ve bilgisayar çalan Ahmet Y.'yi (18), aynı ilçede 3 bisiklet çalan Uğur K.'yi (29), Yüreğir ilçesindeki iş yerinden dinamo motoru çalan Adem T.'yi (24) ve Sarıçam ilçesinde iş yerinden kişisel bakım ürünleri, 2 otomobilden de teyp ve hoparlör çalan Erhan Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 3 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Adana'da iş yerlerinden hırsızlık şüphelileri, operasyonla yakalandı

Adana'da iş yerlerinden hırsızlık şüphelileri, operasyonla yakalandı

Adana'da iş yerlerinden hırsızlık şüphelileri, operasyonla yakalandı

Adana'da iş yerlerinden hırsızlık şüphelileri, operasyonla yakalandı

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