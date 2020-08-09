Adana'da iş yerinin önünden süs bitkisi hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Adana'da iş yerinin önündeki süs bitkisinin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da iş yerinin önündeki süs bitkisinin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki iş yerine açmak için giden Bülent Sayılıkan, iki süs bitkisinden birinin yerinde olmadığını gördü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Sayılıkan, gece geç saatlerde lüks otomobilin iş yerinin önünde durduğunu ve araçtan inen kişinin bitkinin olduğu saksıyı otomobile koyarak uzaklaştığını gördü.

İş yeri sahibi, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıkla ilgili şikayette bulunacağını belirtti.

Kaynak: AA