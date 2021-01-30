Adana'da iş yerine molotofkokteyli atan kişi yakalandı
30.01.2021 02:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 02:08
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine molotofkokteyli atılmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine molotofkokteyli atılmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde bulunan motosiklet satışı yapılan iş yerine, molotofkokteyli atılarak maddi zarar verildi.
Olayı araştıran emniyet güçleri, bir şüpheliyi yakaladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı