Adana'da iş yerine girerken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Adana'da iş yerine girerken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da iş yerine girerken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iş yerine girerken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iş yerine girerken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.K'ya Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki iş yerine girdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralanan B.K'ya olay yerinden geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı.

112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.K. tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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