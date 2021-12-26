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İş makinesinin altında kalan kişi öldü

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

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KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Öcal, ilçeye bağlı Zerdalı Mahallesi Çatak mevkisindeki tarlasında çalıştığı sırada iş makinesinden düştü.

Öcal'ın iş makinesinin altında kaldığını gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Yaralanan Öcal, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öcal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İş makinesinin altında kalan kişi öldü

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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